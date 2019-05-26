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В Украине планируют добиться ареста всех активов Порошенко

Прокуратура планирует допросить Порошенко по делу о коррупции.

Фото : replyua.net26 мая 2019, 13:59

Юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины, намерен через суд добиться ареста всех активов бывшего украинского лидера Петра Порошенко, передает RT.

По его словам, в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрирован "второй кейс" материалов. В течение нескольких недель планируется поступление ходатайства в суд по этому вопросу, заявил Портнов.

- Моё ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов. Это банковские счета, все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей, - сообщил он.

Ранее СМИ сообщали, что прокуратура планирует допросить Порошенко по делу о коррупции.

Портнов заявлял, что в отношении Порошенко возбуждено три уголовных дела.


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