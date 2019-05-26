Массовая драка со стрельбой в подмосковье попала на видео

Полиция проводит проверку.

В Сети появилось видео драки со стрельбой, которая произошла вечером в субботу в Одинцово, передает РИА Новости.

Судя по кадрам, конфликт завязался между несколькими мужчинами, через несколько минут один из них открыл багажник такси, достал оружие и начал стрелять в своих оппонентов.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области, в результате инцидента никто не пострадал.

- В 02:30 поступало сообщение, что в городе Одинцово на улице Чистякова, у дома 68, неизвестный вышел из автомобиля-такси Hyundai желтого цвета. Произвел выстрелы из травматического пистолета, - рассказали правоохранители.

Полиция проводит проверку.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!