Туризм, комлексное тестирование, выдача лекарств

Важные изменения в законодательстве.

О важных изменениях в законодательстве и жизни казахстанцев, произошедших на этой неделе, рассказывает Zakon.kz.

Мониторинг СМИ

Министр информации и общественного развития РК своим приказом от 29 апреля 2019 года утвердил Правила проведения мониторинга средств массовой информации, распространяемых на территории Республики Казахстан, и методики его расчета.

Как отмечается, мониторинг СМИ осуществляется с использованием информационной системы "Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства".

Мониторинг СМИ, распространяемых на территории республики, проводится уполномоченным органом в области средств массовой информации и телерадиовещания с целью выявления и фиксирования нарушений норм законодательства РК.

Объектом мониторинга выступают:

- теле-, радиоканалы;

- периодические печатные издания;

- интернет-ресурсы и сетевые издания;

- кинодокументалистика;

- аудиовизуальная запись.

Проведение мониторинга включает в себя следующие этапы:

- просмотр (прослушивание) продукции СМИ, выявление, фиксация и сбор нарушений;

- правовой анализ и обобщение информации о нарушениях в средствах массовой информации;

- дополнительный анализ выявленных фактов нарушений законодательства, проводимый уполномоченным органом.

По результатам мониторинга указываются следующие сведения:

- основные данные об адресате:

для периодических печатных изданий - наименование собственника средства массовой информации, юридический адрес, официальный адрес электронной почты;

для теле-, радиоканалов - наименование собственника средства массовой информации, юридический адрес, официальный адрес электронной почты;

для сетевых изданий, информационных агентств и интернет-ресурсов - наименование собственника сетевого издания, информационного агентства, интернет-ресурса, юридический адрес, IP-адрес интернет-ресурса, при наличии - официальный адрес электронной почты. В случае невозможности установления сведений о собственнике интернет-ресурса уполномоченным органом направляется уведомление в адрес хостинг-провайдера, на сервере которого он размещен.

- описательно-мотивировочная часть:

результаты анализа и сбора информации.

- приложение (доказательные материалы):

для периодических печатных изданий - сканированная копия фрагмента издания из результатов анализа;

для теле-, радиоканалов - запись на электронном носителе, экранные снимки материала из результатов анализа;

для сетевых изданий, информационных агентств и интернет-ресурсов - экранные снимки, запись на электронном носителе в зависимости от способа распространения информации.

Для проведения мониторинга по техническому и методическому обеспечению мониторинга уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством, на основании договора привлекает организацию, выполняющую работы по техническому и методическому обеспечению.

Уполномоченный орган с помощью методической и технической поддержки, в том числе получением сведений от организации, производит фиксацию и сбор нарушений законодательства, выявленных в процессе мониторинга продукции СМИ, а также по уведомлениям государственных органов, по обращениям физических и юридических лиц, запросам должностных лиц, направленных в уполномоченный орган.

По результатам проведенного мониторинга уполномоченный орган принимает меры в рамках проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля.

При квалификации нарушения законодательства, влекущего уголовную ответственность, уполномоченный орган направляет в государственный орган, к компетенции которого относится рассмотрение дел по данному виду нарушения, материалы с выявленным нарушением.

Уполномоченный орган по итогам года не позднее 30 числа первого месяца следующего года размещает на своем интернет-ресурсе итоговую информацию о проведенном мониторинге средств массовой информации.

Комплексное тестирование

Министр образования и науки РК своим приказом от 8 мая 2019 года утвердил Правила проведения комплексного тестирования.

Комплексное тестирование (КТ) проводится для лиц, освоивших образовательные программы высшего образования.

Прием заявлений для участия в тестировании осуществляется с 3 по 25 июля календарного года.

Для участия в тестировании поступающий подает в приемную комиссию линейного вуза и/или через информационную систему следующие документы:

- заявление;

- документ о высшем образовании (подлинник, при подаче документов в приемную комиссию);

- копию документа, удостоверяющего личность;

- две фотографии размером 3x4 сантиметра;

- медицинскую справку по форме 086-У;

- квитанцию об оплате за участие в тестировании.

Вместе с копией документа, удостоверяющего личность, указанного в настоящем пункте, предоставляется его подлинник для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После проведения сверки подлинник документа возвращается.

Для участия в КТ инвалиды с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении документа об установлении инвалидности, дополнительно при необходимости подают заявление в произвольной форме на имя председателя приемной комиссии линейного вуза о необходимости предоставления отдельной аудитории или помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, или специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов с нарушением слуха.

Поступающим, подавшим заявления для участия в КТ предоставляется расписка (в произвольной форме) о приеме документов.

Обеспечение лекарствами

Приказом министра здравоохранения РК от 14 мая 2019 года внесены изменения в Правила обеспечения лекарственными средствами граждан.

Обеспечение лекарственными средствами в рамках ГОБМП и ОСМС осуществляется медицинскими организациями:

- при оказании амбулаторно-поликлинической помощи - в соответствии с Перечнем лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями;

- при оказании скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи - в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения.

Организация обеспечения лекарственными средствами граждан включает:

- определение потребности лекарственных средств;

- закуп лекарственных средств, закуп услуг по учету и реализации, фармацевтических услуг, распределение (перераспределение);

- обеспечение доступности в лекарственных средствах;

- рациональное использование (назначение) лекарственных средств, хранение, учет при оказании скорой, стационарной, стационарозамещающей помощи и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП и ОСМС.

При этом общая потребность в лекарственных средствах формируется:

- при оказании скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП и ОСМС на основании лекарственных формуляров организаций здравоохранения. Для осуществления закупа по списку единого дистрибьютора представляются заявки единому дистрибьютору на лекарственные средства, сформированные в информационной системе, на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заказчика;

- при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.

Медицинскими организациями областей, городов республиканского значения и столицы, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, независимо от форм собственности, в срок до 1 апреля года, предыдущего к планируемому году, формируется заявка на трехлетний период на лекарственные средства в разрезе нозологий, наименований и количества лекарственных средств, количества пациентов.

Медицинскими организациями заявка вносится в информационную систему "Единая фармацевтическая информационная система" (ИС ЕФИС) на основе данных информационной системы "Электронный регистр диспансерных больных" ( ИС ЭРДБ). Данные подписываются электронной цифровой подписью первого руководителя.

Заявка направляется для согласования в филиал Фонда в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью первого руководителя.

Филиалом Фонда заявка согласовывается и подписывается электронной цифровой подписью первого руководителя.

Единый дистрибьютор в срок до 15 апреля года, предыдущего к планируемому году, формирует сводную заявку по республике и направляет в уполномоченный орган в области здравоохранения для вынесения на бюджетную комиссию в разрезе регионов, нозологий, наименований и количества лекарственных средств, количества пациентов.

Расчет потребности в лекарственных средствах осуществляется:

- на основании данных динамики заболеваемости и эпидемиологической ситуации в регионе, а также статистических данных по прогнозируемому количеству больных;

- согласно схемам лечения на основе клинических протоколов с указанием дозы (разовая, суточная, курсовая), кратность приема в сутки и длительность приема (количество дней);

- с учетом наименований и форм выпуска лекарственных препаратов в электронном регистре диспансерных больных;

- с учетом фактического потребления лекарственных средств за предыдущий год;

- в соответствии с Перечнем для обеспечения на амбулаторно-поликлиническом уровне.

Руководители, специалисты организаций, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, профильные специалисты по установленному диагнозу медицинских организаций независимо от форм собственности отвечают за полноту и достоверность данных ИС ЭРДБ.

Туристские услуги

Министр культуры и спорта РК своим приказом от 14 мая 2019 года внес изменения в Правила предоставления туристских услуг.

Осуществление туроператорской деятельности допускается при наличии у туроператора в сфере выездного туризма заключенных договоров обязательного страхования каждого туриста, выезжающего за рубеж.

Туристский продукт, сформированный туроператором в сфере выездного туризма, реализуется турагентом на основании письменного договора на туристское обслуживание, составленного на основании типового договора.

Для заключения договора турист представляет турагенту полную информацию о себе и лицах, в пользу которых заключается договор, в объеме, необходимом для исполнения обязательств по такому договору.

Для обеспечения страхования туриста турагент запрашивает у туриста наименование страховой организации, с которой он изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования туриста.

Для заключения договора обязательного страхования туриста турагент предоставляет туроператору в сфере выездного туризма информацию о туристе, а также наименование страховой организации, с которой турист изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования туриста.

До организации путешествия турагент выдает туристу следующие документы:

- туристская путевка;

- туристский ваучер;

- страховой сертификат и при необходимости страховой полис;

- за три календарных дня до начала путешествия в письменной форме сведения об особенностях путешествий, включающие в себя необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, выезда и пребывания в стране временного пребывания, о законодательстве, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды, а также об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий, и осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов;

- информацию о местонахождении, почтовом адресе и контактной информации загранучреждений РК, иных государственных, а также туристских представительств, в которые турист может обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни, здоровья, и в случаях причинения вреда (возможности причинения вреда) его имуществу.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий с туристом во время путешествия лица, осуществляющие туристскую деятельность, в течение одного календарного дня информируют об этом загранучреждения, уполномоченный орган в области туристской деятельности, а также семью туриста с момента, когда они узнали об этом.

Лица, осуществляющие туристскую деятельность, в течение одного календарного дня, информируют уполномоченный орган в области туристской деятельности и Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК, а также за свой счет в письменном виде семью туриста с момента, когда они узнали о чрезвычайном происшествии с туристом во время путешествия.

Туроператоры и туроператоры-фрахтователи, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма:

- заключают договор банковской гарантии с банком второго уровня в соответствии с банковским законодательством республики, предусматривающим оплату в пользу администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма либо третьих лиц, определенных администратором системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, денег, обеспеченных банковской гарантией, с предоставлением подлинника либо нотариально засвидетельствованной копии договора администратору системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма;

- перечисляют на специальный счет денег с каждого туристского продукта, сформированного туроператором или туроператором-фрахтователем и реализованного турагентом гражданину Республики Казахстан, в сумме, утвержденной постановлением правительства РК "Об утверждении Правил функционирования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма".

Возмещение убытков и морального вреда туристам производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Кражи скота

Министерство внутренних дел РК предложилот ужесточить ответственность за кражи скота, так как скотокрадство, которое наносит ущерб сельскому предпринимательству и гражданам.

Так, за последние три года совершено более 19 тыс. краж скота. Похищено свыше 60 тыс. голов животных. Возращено владельцам порядка 30 тысяч. Однако профилактические, организационные и практические мероприятия полиции не достаточны для искоренения этого вида преступности, считают в МВД.

- Поэтому для ужесточения ответственности за "чувствительные" для сельского населения кражи скота МВД инициируется введение в Уголовный кодекс отдельной статьи за этот вид преступления. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в парламент, - сообщили в министерстве.

Сейчас рассматривается предложение МВД по введению административной ответственности за нарушения Правил выпаса сельскохозяйственных животных, разработка которых возлагается на местные исполнительные органы.

Подготовила Лариса Черненко

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