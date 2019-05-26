В Нур-Султане произошел крупный пожар в частном жилом доме
Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Фото : pixabay.com26 мая 2019, 16:21
26 мая в 14:43 на пульт "101" ДЧС г. Нур-Султанапоступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме мансардного типа по ул. Кордай района Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МДВ РК.
Произошло возгорание кровли на площади 100 кв. м. Прибывшие на место пожарные подразделения пожар локализовали в 15:05 и ликвидировали в 15:35. В тушении пожара были задействованы 30 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники столичного ДЧС.
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