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В Алматы реконструируют проспект Достык

Подготовку проверил аким.

Фото : instagram26 мая 2019, 17:03

26 мая аким Алматы Бауыржан Байбек проверил подготовку к предстоящей реконструкции улиц Байсеитовой, Жибек жолы и проспекта Достык, передает Zakon.kz.

В рамках концепции "Город для людей" будут установлены энергосберегающее тротуарное освещение, уличная мебель, спортивные и детские площадки, а также многое другое. Осенью высадят новые деревья.

В целях минимизации неудобств для горожан аким поручил предусмотреть установку специальных ограждений и пешеходных трапов, организовать поэтапность строительных работ.

Если в первый год строительные материалы по некоторым позициям закупались за рубежом, то сегодня алматинские предприятия наладили собственное производство стройматериалов и брусчатки. Это создает новые рабочие места и увеличивает налоговые поступления в бюджет города.


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