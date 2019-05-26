Дочь Алсу прокомментировала итоги конкурса "Голос. Дети"

Абрамова также поздравила с победой всех финалистов конкурса.

Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона проекта "Голос.Дети" на Первом канале, впервые за долгое время прокомментировала итоги шоу, передает РИА Новости.

Девушка поблагодарила за поддержку подписчиков, друзей, Первый канал, организаторов конкурса и наставников.

"Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! <…> Моя мечта — выйти на Сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!"

Абрамова также поздравила с победой всех финалистов конкурса.

Двадцать четвертого мая состоялся спецвыпуск программы "Голос.Дети", на котором гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что победителями стали все финалисты. Одной из победительниц стала и Микелла Абрамова, которая решила не участвовать в спецвыпуске. Каждый победитель получил по миллиону рублей.

В финале шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова стала победительницей, набрав 53% голосов. Компания Group-IB позже выявила накрутку голосов, и 16 мая Первый канал аннулировал результаты. Владелец прав на шоу "Голос.Дети" одобрил решение об отмене итогов голосования и проведении спецвыпуска шоу.

Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял.

В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери. Фаворитом считали мальчика из Казахстана — Ержана Максима. "Казахстанский Паваротти", как его представил ведущий Дмитрий Нагиев.

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