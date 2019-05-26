Знаменитости, бросившие мужей ради молодых любовников

Как думаете, что общего у Татьяны Булановой, Брижит Макрон, Ларисы Долиной и Екатерины Климовой? На первый взгляд — ничего.

Но если покопаться немного глубже в биографии этих женщин, удастся узнать, что все они однажды бросили своих мужей ради молодых избранников. Как в итоге сложились их судьбы и почему они поступили так, как поступили, читайте в нашем материале.

Лариса Долина

О личной жизни Ларисы Долиной легко можно было бы снять романтический фильм с элементами драмы. Когда-то она и бас-гитарист ее коллектива настолько сильно и безрассудно влюбились друг в друга, что забыли буквально обо всем. Лариса забыла, что "главней всего погода в доме", где ее ждет верный муж и по совместительству продюсер Виктор Митязов. Илья Спицын, судя по всему, забыл, что тоже женат и всего год назад на свет появился его первенец.

Когда Лариса решилась признаться супругу в своих чувствах к другому мужчине, он не на шутку разозлился, и ей буквально пришлось бежать из квартиры в одном халате и тапочках. Примерно то же самое ожидало и Илью после того, как он объяснился со своей женой. Так в один момент влюбленные голубки фактически оказались на улице, а приютить их согласился Александр Буйнов со своей супругой Аленой.

У них дома Лариса и Илья прожили три месяца, пока не нашли себе новую квартиру. С тех пор пара начала жить вместе, но СМИ их все время то женят, то разводят. Поэтому на сегодняшний день доподлинно неизвестно, в каких отношениях состоят Лариса и Илья. Сами знаменитости свой роман комментировать отказываются.

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова познакомилась с футболистом Владиславом Радимовым благодаря одной питерской газете. В ней была рубрика под названием "Звезда с звездою говорит". Для написания материала певице предложили взять интервью у известного футболиста, на что она ответила согласием.

В итоге их знакомство прошло настолько хорошо, что в конце интервью Владислав даже предложил женщине обменяться номерами телефонов. Наивная Таня расценила это, как обычный жест вежливости и не придала ему никакого значения. Тем более к тому времени она уже 13 лет жила в браке с продюсером Николаем Тагриным и воспитывала их совместного сына Александра.

Однако уже скоро от Владислава начали поступать звонки и предложения о встречах. Сначала ничего не предвещало беды, ведь Татьяна всегда была в сопровождении супруга, а Радимов — со своей девушкой. Так продолжалось до тех пор, пока футболист не признался в чувствах к певице и не предложил ей уйти от мужа, чтобы начать совместную жизнь.

Развод Татьяны с супругом был весьма болезненным, но противостоять возникшим у нее чувствам она тоже не могла. В 2005 году Буланова и Радимов поженились, а в 2007 — у них появился общий ребенок. Однако совсем недавно пара развелась якобы из-за систематических измен мужа. С тех пор Татьяна и Владислав являются едва ли не заклятыми врагами, ведь довольно частенько встречаются в суде, обсуждая условия развода и выплату алиментов.

Бриджит Макрон

Она — школьная учительница, он — 15-летний ученик. Никто даже предположить не мог, что спустя 24 года Бриджит Озьер и Эммануэль Макрон станут супругами. В свое время их очень сблизила работа над пьесой "Комедия языка" Жана Тардье. После оглушительного успеха ученики вместе со своей преподавательницей поднялись на сцену на финальный поклон, но один из ребят не удержался и в знак благодарности поцеловал мадам Озьер в щеку.

На тот момент Бриджит была замужем и воспитывала троих детей, поэтому ни о какой симпатии к 15-летнему мальчику даже и речи быть не могло. Однако уже скоро по Амьену — небольшому городку, где они жили — начали распространяться слухи якобы Эммануэль и Бриджит слишком много времени проводят вместе. Неестественно много.

Тогда родители юноши настояли, чтобы он на несколько лет уехал учиться в Париж. Они надеялись, что сквозь года и расстояния чувства парня к своей учительнице начнут постепенно угасать. Однако любовь, как выяснилось, только окрепла: когда Макрон достиг совершеннолетия, Бриджит развелась со своим супругом и они начали жить вместе.

В 2007 году Эммануэль Макрон и Бриджит Озьер сыграли свадьбу. Ни осуждения со стороны близких и друзей, ни косые взгляды прохожих, ни 25-летняя разница в возрасте не смогли остановить влюбленных. На сегодняшний день они по-прежнему живут вместе, и хоть своих детей у пары нет, троих детей и семерых внуков от предыдущего брака Бриджит им вполне хватает.

Екатерина Климова

Брак Екатерины Климовой и Игоря Петренко долгое время приводили в пример, даже несмотря на то, что ради этого союза оба расстались со своими вторыми половинками. В 2004 году пара сыграла романтичную свадьбу и последующие 10 лет жила в счастье и гармонии, воспитывая троих детей. Но в один день их брак рушится — 35-летнюю актрису застают в объятьях 28-летнего участника группы "Челси" Романа Архипова (ныне выступает под псевдонимом Трой Харли).

Тогда Екатерина как раз находилась на съемках сиквела "Любовь в большом городе", которые проходили в Лос-Анджелесе. Папарацци удалось заснять, как актриса и певец, по пути на вечеринку со своими коллегами, застывают в страстном поцелуе. Однако даже после того, как снимки появились в интернете ни Катя, ни Роман не подтвердили свои отношения.

Даже уже бывший муж Екатерины Игорь Петренко заявил, что именно он виноват в разводе — якобы уделял жене слишком мало времени. Хоть, по словам мужчины, в тот момент, когда он увидел фотографии, ему "захотелось разорвать обоих".

Сейчас Игорь и Катя поддерживают дружеские отношения. Женщина нашла свое счастье с 32-летним актером Гелой Месхи, а ее экс-супруг женился на своей коллеге Кристине Бродской.

Источник: BigPicture

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