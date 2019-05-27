Женщину насмерть сбили в Талгаре

Она стала перебегать дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода.

Вечером в воскресенье, 26 мая, в городе Талгаре Алматинской области в результате наезда скончалась женщина, передает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Кунаева и Попова. По словам водителя автомобиля Lada 2114, он двигался по Кунаева в восточном направлении. Перед ним на проезжую часть резко выбежала женщина. Он стал тормозить, но избежать наезда не удалось. Нарушительницу подкинуло на капот, она ударилась головой о лобовое стекло, и на тормозах автомобиль протащил ее более 20 метров, после чего развернулся поперек дороги, а женщина скатилась с авто на землю.

От полученных травм она скончалась на месте.

По словам очевидцев, перед этим у обочины остановился автомобиль. Женщина вышла из него и стала перебегать дорогу в неположенном месте, не доходя 20 метров до пешеходного перехода, где ее и сбил водитель. Позднее выяснилось, что в машине, из которой она вышла, за рулем находился ее супруг, на глазах которого и произошло ЧП.

На месте работают сотрудники полиции.

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