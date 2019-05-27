Елеусинов раскритиковал своего соперника: Он просто корявый

Данияр Елеусинов по итогам шести раундов победил Луиса Норамбуэну единогласным решением судей.

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (7-0, 3 КО) после победы над чилийцем Луисом Норамбуэной (3-2-1, 0 КО) высказался о своем оппоненте, передает Sports.kz.

- Слава богу, я выиграл, но соперник был очень неудобным. Конечно, все соперники неудобные, но бывают такие соперники — корявые. Вот такой корявый соперник попался. Он как-то проваливался очень сильно глубоко, уходил вниз часто. Он маленького роста, но это, конечно, не оправдание — бой есть бой. Тем более я готовился к другому сопернику. Сто раз менялся соперник, сто раз менялась дата, — сказал Елеусинов.

Данияр Елеусинов по итогам шести раундов победил Луиса Норамбуэну единогласным решением судей.

Журналист Ringsidereport.com Гари Уильям призвал промоутера Эдди Хирна организовать реванш казахстанского боксера Данияра Елеусинова (7-0, 3 КО) и британца Джоша Келли (9-0, 6 КО).

- Эдди должен сделать бой Елеусинов — Келли следующим. Пришло время участниками Олимпиады-2016 сразится друг с другом, — пишет Уильям в Twitter.

Как отмечает издание, Джош Келли был соперником Данияра Елеусинова в 1/8 финала Олимпиады-2016. Тогда Елеусинов уверенно победил и в итоге стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 69 килограммов. Уже после перехода в профи Келли в одном из интервью признался, что хочет реванша с Елеусиновым. Данияр недавно также отметил, что "все к этому идет", и подколол британца: "Он хочет повторения Олимпиады?".

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