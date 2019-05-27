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Стала известна дата следующего боя Елеусинова

С большей долей вероятности бой состоится в Нью-Йорке или Калифорнии.

Фото : newtimes.kz27 мая 2019, 07:26

Менеджер казахстанского боксера Данияра Елеусинова (7-0, 3 КО) Зия Алиев рассказал в интервью IFL TV, когда его клиент вернется на ринг,сообщает Sports.kz.

- Я говорил с промоутерами, это будет шоу 27 июля. Пока мы не знаем, где оно состоится, но Данияр точно вернется в эту дату, - сообщил Алиев.

С большей долей вероятности бой состоится в Нью-Йорке или Калифорнии.

- Там проживает много казахстанцев. Это лучшая платформа для него, чтобы стать суперзвездой. Он хотел бы там драться, - отметил менеджер Елеусинова.

В своем последнем бою Данияр Елеусинов победил единогласным решением судей по итогам шести раундов чилийца Луиса Норамбуэну (3-2-1, 0 КО) - 59-55, 60-54, 60-54.


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