Тимур Кулибаев принял участие в заседании исполкома АНОК

Следующее заседание ИК АНОК и генеральная Ассамблея АНОК состоятся осенью в рамках проведения Всемирных пляжных игр.

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев принял участие в работе 78-ого заседания Исполнительного комитета Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов (АНОК) в олимпийской столице Лозанне, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета Казахстана.

- Повестка дня участников заседания была довольно обширная. Главной темой встречи стала текущая деятельность АНОК, а также актуальные события в олимпийском мире, являющиеся значимыми для НОКов, - говорится в сообщении.

Немаловажным вопросом в отношении спортсменов на повестке дня заседания ИК АНОК стало обсуждение Правила 40 Олимпийской хартии МОК, которое запрещает спортсменам в период соревнований рекламировать личных спонсоров. На исполкоме были даны разъяснения по данному вопросу, отмечено, что Правило не может быть изменено, и оно относится только к Олимпийским играм. К тому же, спортсмены, в их деятельности и за пределами участия в Олимпийских играх имеют маркетинговые контракты, к которым МОК отношения не имеет и не претендует.

Не осталась без внимания и ситуация вокруг олимпийского бокса. Как известно, Исполнительный комитет Международного Олимпийского комитета представил рекомендацию на сессию МОК, которая пройдет в июне в Лозанне, о приостановлении признания МОК международной Ассоциации любительского бокса (AIBA). На заседании Исполкома АНОК отметили, что данная ситуация не должна сказаться на отношениях национальных федераций по боксу и НОКов стран. Национальные федерации могут продолжать участвовать в континентальных соревнованиях, однако все что касается Олимпийских игр, в том числе и квалификация на Токио-2020 и сами олимпийские старты, будет проходить только по заявке НОКов.

Ожидается, что следующее заседание ИК АНОК и генеральная Ассамблея АНОК состоятся этой осенью в рамках проведения Всемирных пляжных игр.

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