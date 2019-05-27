Законопроект "Об игорном бизнесе" в центре внимания из-за Центра учета ставок

В законопроекте множество пунктов, которые остаются, несмотря на возможные нарушения.

Последнее время жаркое обсуждение проходит в Парламенте РК касательно новой редакции законопроекта "Об игорном бизнесе". В законопроекте множество "интересных" пунктов, которые, к сожалению, остаются несмотря на возможные нарушения, последствия которых появятся сразу после принятия законопроекта.

Радует, что один из таких пунктов (внедрение Единого оператор пари) был исключен из законопроекта буквально на прошлой неделе.

Следующий пункт - Центр учета ставок находится на обсуждении депутатов и рассмотрении Правительства. Ниже представлен детальный разбор данной поправки.

Согласно проекту заключения Правительства, Центр учета ставок (ЦУС) – это отдельное юридическое лицо, которое выбирается с помощью "тендера". Единственной целью ЦУСа будет сбор информации по видам ставок, суммам, коэффициентам, а также лицам, которые делают ставки.

Создание Центра учета ставок содержит в себе очень много сомнительных моментов:

- коррупционная норма – так как ЦУСом будет сразу частная организация с подготовленным для нее заранее бизнесом, либо ЦУС передадут в будущем от Министерства культуры и спорта в частные руки или в доверительное управление частникам.

- неэффективная норма – ЦУС это организация паразит, которая не достигает никаких целей (это не влияет на оплату налогов, не влияет на безопасность), кроме как непонятного сбора информации и искусственно создаваемого заработка для ЦУСа с граждан Казахстана и бизнесменов.

- затратная норма - для функционирования ЦУСа необходимо будет закупать дорогостоящие сервера за счет населения на миллионы долларов, тогда как букмекеры по Закону "Об игорном бизнесе" с 2016 года уже закупили себе сервера, которые расположены на территории Казахстана для хранения большого объема информации. Возникает резонное сомнение – зачем опять проводить "закупки" и тратить народные деньги, когда в деньгах нуждаются работники социальной сферы (врачи, учителя) и социально незащищенные слои (матери-одиночки, инвалиды, дети-сироты).

- дублирующая норма - у букмекеров уже есть АПК-сервера, на которых ведется учет и хранение информации, а также онлайн-передача сведений в налоговые и иные фискальные органы. Поэтому ЦУС дублирует АПК-сервера, уже предусмотренные в Законе "Об игорном бизнесе".

- норма нарушающая законодательство РК - наличие ЦУСа нарушает множество норм законодательства, а именно: Предпринимательский Кодекс (ст. 82 и 83), т.к. на него не получен анализ регуляторного воздействия (АРВ); попираются конституционные права граждан в части защиты персональных данных и рисков "слива" информации из ЦУСа третьим лицам; нарушается ст. 126 Гражданского Кодекса в части защиты коммерческой тайны бизнеса, недопустимости придумывания новых оснований недействительности сделок, если они не входят в перечень ст.155 ГК РК, и незаконности отказа в выплате выигрыша согласно ст.913 ГК РК, даже если ставка не прошла через ЦУС.

Ассоциация букмекеров Казахстана считает, что всем участникам рынка остается надеяться только на правительство, администрацию Президента и депутатов Парламента в части законности и справедливости поправок в законопроект, разработанных Министерством культуры и спорта в отношении Центра учета ставок.

По их мнению, также необходимо отметить, что сам факт появления такого рода поправок в законопроект может заинтересовать Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции в отношении деятельности разработчика законопроекта.

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