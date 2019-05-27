Экс-идеолог Трампа о ситуации в мире и выборах в Европе: Это только начало

Терезы Мэй больше нет у руля британской политики, эра Ангелы Меркель заканчивается, Макрона заставят уйти, считает он.

Человек, возглавивший избирательную кампанию нынешнего президента США Дональда Трампа, поделился мыслями об изменениях в мировой политике в кулуарах XVI Евразийского медиафорума, передает Zakon.kz.

Национал-популист Стивен Бэннон — один из самых известных и ярких стратегов нового правого наступления. Бывший главный стратег Белого дома, человек, возглавивший избирательную кампанию Трампа, когда она считалась окончательно проигранной, веривший в победу гораздо больше, чем Сам Дональд Трамп, его жена Меланья, дочка Иванка и все сотрудники штаба.

После победы Трампа Бэннон был решительно задвинут уже в первые месяцы правления Трампа, а лишился своего поста и покинул администрацию через полгода — в августе 2017 года. С тех пор, выйдя из тени Трампа, Бэннон ведет свою большую игру — уже не столько политтехнолога, сколько идеолога.

- Борьба популистов (сторонников национализма, противников интеграции - Авт) против глобалистов (те, кто за интеграцию - Авт) только начинается, то, что происходит в Европе, это только зачатки, все самое интересное все впереди. Если бы вы несколько лет назад сказали, что во Франции, Великобритании и США случится то, что происходит сейчас – протесты, Brexit, все бы посмеялись над вами и сказали бы, что это невозможно. Люди смеялись над Трампом два года назад, но сейчас посмотрите на США. И это только начало, - поделился своим видением ситуации в мире Стивен Бэннон.

Он считает, что выбранная на форуме тема, посвященная кризису доверия, сейчас самая животрепещущая.

- То, что вы видели, кризис доверия был даже на сцене сегодня на нашей сессии, когда элиты Европы и Америки вели дискуссию друг с другом. Сейчас во многих странах наблюдается кризис доверия между населением и руководителями страны. Важно, что мы подняли этот вопрос на Евразийском медиафоруме и говорили об этом. Особенно с учетом того, чем я занимаюсь. Вы можете видеть, как сейчас в Европейских странах – во Франции, Италии, рабочий народ протестует против разницы между элитами и простым народом, требует соблюдения своих прав, и вы можете видеть в воскресных новостях, что народ берет в свои руки эти проблемы и пытается все решить сам, - отметил Бэннон.

Стив сказал, что он- гость Казахстана и не может комментировать внутреннюю политику нашей страны. Но отметил, что в мире увольняют то правительство, которое не обращает внимание на чаяния простого народа, не добивается того результата, которое от них хотели бы видеть в стране.

- Свобода настоящая наступает тогда, когда у простого человека есть экономическая свобода, он зарабатывает так, что может достойно жить. По опыту западной прессы, у каждого есть свое серьезное мнение о том, как все должно быть. Свободная пресса не строится сразу, нужно время, чтобы это все состоялось, сложилось. В США это не произошло за одну ночь, нужен был долгий процесс, чтобы мы к этому пришли, - сказал он.

Во время обсуждения на форуме возникла серьезная дискуссия между ним и гостем из Великобритании на тему национализма и глобализма. Тем не менее, проходящие выборы в Европарламент показывают, что люди хотят жить в Союзе - противники Европы - правые популисты в Германии, Австрии, Испании и Нидерландах - не вырвались вперед на выборах в Европарламент, чего все так опасались.

- Мы видим большие реформы, которые происходят в Европе. На мой взгляд, ЕС не распадется, потому что народ хочет быть в союзе, но я думаю, что будут проходить реформы по инициативе народа. Терезы Мэй больше нет у руля британской политики, эра Ангелы Меркель заканчивается, Макрона заставят уйти. В то же время, я считаю, что из-за выхода Великобритании из ЕС народ не будет беднее, это хорошее решение, народ будет процветать, - отметил Бэннон.

Коснулся он и темы выборов в США, раскрыв главный, по его мнению, секрет успеха Дональда Трампа на президентских выборах 2016.

- Почему Трампа выбрали в США? Потому что он не хочет вмешиваться. Иран – не Афганистан и не Ирак, и мы не хотим развязывать никаких войн, придерживаемся политики невмешательства, ориентируемся на экономику и создание благоприятных условий для жителей своей страны, - сказал Бэннон.

Кто победит в итоге – популисты или глобалисты, остается неизвестным. Ясно одно – мир может забыть про старую политику, про правых и левых. В тренде новые ценности, к которым должны привыкнуть как сами представители элит, так и простое народонаселение.

Альберт Ахметов

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