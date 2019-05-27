Тепло и кратковременные дожди: какими будут последние дни весны
Над западными районами уже сформировался активный циклонический вихрь.
Фото : "СЛОВО"27 мая 2019, 11:32
РГП "Казгидромет" сообщает о прогнозе погоды на 28-30 мая, передает Zakon.kz.
Повышение температуры и дожди с грозами, порывистый ветер ожидаются в большинстве областей Казахстана в последние дни мая и весны.
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- И хотя в предстоящие сутки в северных, центральных, восточных и южных областях еще без осадков, но над западными районами уже сформировался активный циклонический вихрь, с которым там начались дожди, а по мере перемещения его на восток дожди с грозами ожидаются и на остальной территории республики, - говорится в сообщении метеорологов.
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