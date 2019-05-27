Стартовал прием заявок на участие в Национальной премии "Уркер"

В 2019 году учреждена новая номинация "New media года".

C 25 мая начинается прием заявок на участие в Национальной премии "Уркер -2019". Прием заявок будет проходить с 25 мая по 20 июня 2019 года. Подать заявку можно на официальном сайте Премии www.urker-awards.kz. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК.

Национальная премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики и направлена на развитие мультимедийной журналистики в регионах, повышение престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличение гражданской активности общества.

Основная цель Национальной Премии - выявление талантливых журналистов и творческих коллективов, признание их вклада в развитие профессиональной журналистики, и привлечение к их творчеству широкого общественного внимания.

Учредителем и организатором премии является Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

В этом году заявки принимаются по следующим номинациям:

1) Фотография года

2) Репортаж года

3) Аналитический материал года

4) Журналистское расследование года

5) Интервью года

6) Познавательный материал года о Казахстане

7) Радиостанция года

8) Новостной портал года

9) Газета года

10) Журнал года

11) New media года (telegram-канал, лучший информационный паблик в социальных сетях).

Помимо уже традиционных, в этом году учреждена новая номинация "New media года". Подать заявки для участия в данной номинации могут популярные информационные telegram-каналы, а также группы и паблики в социальных сетях.

Определять лучших журналистов в своих сферах будет специально созданная Комиссия, состоящая из известных общественных деятелей, представителей творческой интеллигенции и именитых отечественных журналистов. Победители Премии получат по 1 000 000 тенге, а также специальные статуэтки.

Напомним, что национальная премия в области печатной, радио, интернет-журналистики "Үркер" была учреждена в 2017 году. За два года существования премии было вручено 26 наград. Премия вручалась как информационным агентствам, так и различным тематическим изданиям, пользующимся популярностью среди своих читателей.

Контактные телефоны оргкомитета: + 7 (7172) 79-82-15.

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