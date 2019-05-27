Назначен замакима Алматы

Им стал Ильяс Усеров.

Назначен новый заместитель акима города Алматы, передает Zakon.kz.

- Заместителем акима города Алматы назначен Ильяс Усеров, экс-руководитель управления стратегии и бюджета города. Заместитель акима Алматы Асель Жунусова покинула должность по собственному желанию. Она стала советником акима города Алматы, - говорится в telegram-канале Едилова.

Усеров Ильяс Ерикович начинал трудовую деятельность кредитным администратором отдела кредитного администрирования ДБАО "Сбербанка" филиала в г. Алматы, был ведущим специалистом сектора кредитного администрирования ДБАО "Сбербанка" филиала в г. Алматы. В разное время работал экспертом Управления развития финансового сектора и координации внешней помощи Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, главным экспертом Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, начальником Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, руководителем Управления политического развития финансового сектора Департамента управления государственными обязательствами и политического развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, руководителем управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и др.

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