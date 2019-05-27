Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назначен замакима Алматы

Им стал Ильяс Усеров.

Фото : Atameken Business Channel27 мая 2019, 11:45

Назначен новый заместитель акима города Алматы, передает Zakon.kz.

- Заместителем акима города Алматы назначен Ильяс Усеров, экс-руководитель управления стратегии и бюджета города. Заместитель акима Алматы Асель Жунусова покинула должность по собственному желанию. Она стала советником акима города Алматы, - говорится в telegram-канале Едилова.

Усеров Ильяс Ерикович начинал трудовую деятельность кредитным администратором отдела кредитного администрирования ДБАО "Сбербанка" филиала в г. Алматы, был ведущим специалистом сектора кредитного администрирования ДБАО "Сбербанка" филиала в г. Алматы. В разное время работал экспертом Управления развития финансового сектора и координации внешней помощи Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, главным экспертом Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, начальником Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, руководителем Управления политического развития финансового сектора Департамента управления государственными обязательствами и политического развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, руководителем управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и др.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты