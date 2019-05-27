Лже-выигрыш: в столице задержан житель Алматы за интернет-мошенничество

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по трем эпизодам.

Сотрудниками столичного ДП за совершение интернет-мошенничества задержан 22-х летний житель Алматы, который под предлогом выигрыша на спортивных ставках в многократном размере, создавал в социальной сети instagram ложные страницы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

- Для привлекательности странички размещал красочные фотографии с изображением денежных купюр и ставок, в качестве гарантии использовал изображение удостоверения личности, найденного в интернете, зарегистрированного на другого человека. В ходе переписки в Instagrame, задержанный убеждал перечислить на киви-кошелек и обещал крупные выигрыши. На самом деле никаких ставок он производил, а деньгами распорядился по своему усмотрению, - сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК (мошенничество) по 3 эпизодам, однако потерпевших может быть больше. Тем, кто попался на ложные аккаунты aigul_serkozhaeva, serkozhaeva_aigul, serkozha_aigul, aigul_serkozha и перечислил деньги на киви-кошельки № 8-708-655-89-01, 8-747-679-59-15, 8-708-913-79-63, просим сообщить по тел. 8(7172)71-63-35, 71-62-91, или 102.

ДП Нур-Султана рекомендует интернет-пользователям быть бдительным, не попадаться на уловки мошенников.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!