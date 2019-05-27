Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Туркестанской области выпускники вручили ключи от квартиры многодетной семье

Подобные акции становятся доброй традицией.

Фото : РСК27 мая 2019, 13:16

В Туркестанской области продолжают оказывать поддержку многодетным матерям. Приятно удивляют и те, кто отмечает дату окончания школы благотворительными акциями. На днях в Толебийском районе выпускники школы №2 имени Ш. Уалиханова подарили жилье матери шестерых детей Айжан Калтурсыновой, которая в одиночку растит и воспитывает детей, передает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

В честь 20-летия окончания школы бывшие одноклассники организовали ауыз-ашар, где и вручили женщине ключи от однокомнатной квартиры и подарки ее детям.

У Айжан - пятеро дочерей и сын. После потери кормильца семьи в 2018 году ей было нелегко прокормить детей без собственного жилья. Старшей дочери Айжан - 13 лет, младшему сыну исполнится всего год.

Женщина со слезами на глазах выразила благодарность неравнодушным выпускникам и дала им свое материнское благословение.

Отметим, что подобные акции становятся доброй традицией. Всячески поддерживает благотворительные инициативы граждан и акимат Толебийского района.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты