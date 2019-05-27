Мамин ознакомился с ходом строительства крупных транспортных проектов в Нур-Султане

Строительство проекта легкорельсового транспорта запланировано на вторую половину 2020 года.

26 мая премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочий объезд по столице, в ходе которого осмотрел строительство новой объездной автомагистрали - Юго-Западный обход г. Нур-Султан и участка линии ЛРТ. Данные проекты реализуются в целях развития устойчивой транспортной инфраструктуры столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы правительства.

Новая автомагистраль "Юго-Западный обход города Нур-Султан" станет частью кольцевой дороги К-1, предусмотренной Генеральным планом развития столицы, которая замкнет дорожное кольцо вокруг города, протяженностью 87 км.

Общая протяженность объездной трассы составляет 34 км, включая 3 моста и 4 транспортных проекта. Это позволит направлять потоки автотранспортных средств, следующих транзитом через город, в объезд столицы, а также выведет грузовой автотранспорт за пределы города и позволит разгрузить транспортный поток в столице. Предполагается, что существующий поток по объездным трассам может на 50% перейти на юго-западный обход. Вдоль дороги будут построены логистические центры и объекты придорожного сервиса.

По данным АО "КазАвтоЖол", на строительстве объекта задействовано свыше 800 человек, привлечено порядка 500 единиц техники.

Премьер-министру РК было доложено, что все запланированные работы идут по графику, и в текущем году будет открыто движение на всем протяжении автодороги. Аскар Мамин обратил особое внимание подрядных организаций на необходимость соблюдения сроков и качества выполняемых работ.

В ходе осмотра глава правительства РК ознакомился с планами по реконструкции проспекта Кабанбай батыра на участке от кольцевой развязки до Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев. Данный участок автодороги протяженностью 6,4 км планируется сделать шестиполосным. Работы начнутся в 2020 году, в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация.

Параллельно ведутся работы по строительству проекта легкорельсового транспорта (LRT). Премьер-министр РК осмотрел ход реализации новой транспортной системы, запуск которой запланирован на вторую половину 2020 года.

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