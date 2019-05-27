Более 500 уголовных дел по фактам пыток в прошлом году прекратили

Из 85 уголовных дел по фактам пыток, которые были в производстве в 2018 году, до суда доведено только 10.

Факты пыток над осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы периодически озвучиваются в соцсетях и СМИ. Однако, как сообщила правозащитник Сауле Мектепбаева, в 2018 году прекратили 574 уголовных дела по фактам пыток, передает Zakon.kz.

- За прошлый год Национальный превентивный механизм (НПМ) и омбудсман собрал 176 фактов, которые требовали незамедлительной реакции прокуроров. Это означает, что 176 раз правозащитники были уверены, что перед ними факт пыток или жестокого обращения, и именно поэтому факты были перенаправлены в прокуратуру. Прокуроры на основании этих фактов провели 101 проверку. 8 человек привлечено к дисциплинарной ответственности. 31 факт зарегистрирован в ЕРДР, из них 29 – прекращено. Внимание: 0 человек осуждено! То есть никто не осужден. Где во всей этой цепочке логика и последовательность непонятно: представители общественности и омбудсман факты пыток обнаруживают, а прокуроры или следователи тихо и методично сводят следствие на нет, - написала в Facebook Сауле Мектепбаева.

Она отметила, что в прошлом году результативность работы НМП с прокурорами была очень низкой. Согласно данным сайта Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратры РК, из 85 уголовных дел по фактам пыток, которые были в производстве в 2018 году, до суда доведено только 10.

- Зато 574 уголовных дела за год прекратили: судя по всему, прекратили все дела, которые висели за прошлые года. И это на фоне того, что кроме сокращения тюремного населения новостей хороших нет совсем. Прокуроры по любому поводу используют сокращение тюремного населения как основную хорошую новость, хотя новость - уже изрядная старость. За эту новость все еще вручают медали людям, которые не имеют к этому никакого отношения. О сокращении тюремного населения все еще рапортуют с трибун различных встреч в ООН. Неужели за прошедшие два года так и не добились никаких других положительных результатов во всей системе прокуратуры? Хорошо, тюремное население сократили. Что дальше? Вовнутрь тюремной системы ни руки реформаторов, ни руки прокуроров не до дошли. Она так и осталась непреклонной крепостью, надежно защищенной системой МВД. После десятилетий обсуждения того, как должна выглядеть современная тюрьма, от недавно назначенного заместителя Министра внутренних дел, отвечающего за тюремную систему, снова слышим: а что такого в том, что в тюрьмах маршируют? - задается вопросами правозащитник.

Она отметила, что сегодня на учете пробации осужденных больше, чем в тюрьмах.

- Однако пробация – это все еще "учет", без какой-либо настоящей работы с осужденными. Тюремная служба пробацию превратила в инструмент безжизненный и лишенный смысла, обесценив весь процесс гуманизации. Потому что решения исполняются "под козырек", все делается так, как это изощренно понимает какой-нибудь очередной новый ответственный за тюремную систему генерал в МВД. 29 мая полицейские проводят форум, хотят обсудить, что делать с КУИС. Форум назвали открытый диалог. Соберутся, послушают правозащитников, может, даже согласятся с чем-то, прокуроры сделают пару записей в блокнот. В реальности – не изменится ничего. Измениться ситуация в КУИСе может только в одном случае: когда эта система выйдет из состава МВД и станет самостоятельной. Тюремная система – она не полицейская, она гражданская. Пока это не поймут на уровне принятия решений, развязанные руки будут продолжать издеваться, а система полиции деградировать от наличия возможности развязанными руками пользоваться, - резюмировала Мектепбаева.

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