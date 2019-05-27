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Безопасность на дорогах Алматы обойдется в 368 млн тенге

Главной целью является снижение доли числа погибших в ДТП к 2021 году на 25%.

Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин27 мая 2019, 13:47

368 млн тенге выделят на улучшение безопасности на дорогах Алматы, передает Zakon.kz.

В Алматы запущена концепция нулевой смертности на дорогах "Vision Zero". Она направлена на правильную организацию дорожного движения для людей.

Главной целью является снижение доли числа погибших в ДТП к 2021 году на 25%. На это планируется направить 368 млн тенге.

План действий "Vision Zero Almaty" подразумевает изменение и адаптацию дорог, улиц, знаков к особенностям поведения горожан и состоит из таких шагов, как "Безопасный город", "Безопасные улицы", "Безопасная скорость", "Безопасный общественный транспорт", "Интеллектуальная система контроля дорожного движения", "Координация всех служб".


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