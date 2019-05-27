Около 10 тысяч зрителей собрал фестиваль боевых искусств в Атырау

Главная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и спорта в регионе.

Масштабное спортивное мероприятие обещает стать традиционным, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В минувшую субботу площадь Султана Бейбарыса на несколько часов превратилась в один большой спортивный ринг, на котором сошлись представители примерно 20 направлений единоборств. Организаторами фестиваля боевых единоборств выступило управление физической культуры и спорта Атырауской области, областная ассоциация боевых искусств, а также федерация по неолимпийскому виду спорта.

В рамках фестиваля свои показательные выступления продемонстрировали чемпионы 20 спортивных направлений, входящих в состав областной ассоциации боевых искусств: различные виды каратэ, муай-тай, кикбоксинг, ММА, панкратион, греплинг, ушу, борьба на поясах, самбо, таэквондо ГТФ, джиу-джитсу.

– Зрителями фестиваля боевых искусств стали почти 10 тысяч зрителей. Главная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и спорта в регионе, тем более что в Атырауской области все условия для этого созданы. Мы надеемся, что после подобных мероприятий наши горожане еще активнее станут приводить своих детей в различные спортивные секции, – рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Ринат Ибрагимов.

В ходе мероприятия посетителям были розданы брошюры, где указаны адреса спортивных залов и кабинетов для занятий спортом. Для удобства посетителей вся необходимая информация размещена в социальных сетях: Facebook, Vkontakte и Instagram, также можно позвонить по номерам: 8 (7122) 50-60-92, 87028028938.

В завершение фестиваля перед зрителями с концертом выступили звезды казахстанской эстрады. Завершился праздник грандиозным салютом.

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