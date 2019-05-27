В Нур-Султане приостановили работу 11 надувных батутов

Акимат столицы не выдает разрешения на установку развлекательных аттракционов и объектов на территории торгово-развлекательных и торговых центров города.

Акиматом города Нур-Султан совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям и районными акиматами столицы проведены мероприятия по временному приостановлению деятельности надувных батутов в связи с участившимися случаями травм и гибели детей, передает официальный сайт столичного акимата.

По информации городского управления по инвестициям и развитию предпринимательства, в результате проведенной работы с администрацией парков Столичный, "Жетісу", "Жерұйық" и Студенческий с начала года была приостановлена работа 11 надувных батутов.

В настоящее время акимат столицы не выдает разрешения на установку развлекательных аттракционов и объектов на территории торгово-развлекательных и торговых центров города.

Предприниматели размещают батуты на территориях ТРЦ и торговых центров и других частных объектов на основании договора аренды между двумя хозяйствующими субъектами. При этом уставом юридического лица, в частности владельца торгового центра, должна быть предусмотрена сдача в аренду прилегающей территории.

Также администрацией парков, согласно условиям договора аренды, при увеличении ветра более 10 метров в секунду принимаются меры по приостановлению эксплуатации аттракционов до улучшения погодных условий.

- Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан разработан проект Правил безопасной эксплуатации аттракционов, в которых предусмотрен механизм эксплуатации аттракционов, – сообщили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства.

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