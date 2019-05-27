Как снять застрявшую гайку с пальца ребенка, рассказали спасатели

Заодно они показали на конкретном примере, к чему приводит оставление детей без присмотра родителей.

Спасатели продемонстрировали один из своих профессиональных приемов, сняв на глазах встревоженной матери застрявшую гайку с пальца ее ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

Как сообщили в ведомстве, 24 мая 2019 года в дверь здания Департамента по ЧС постучалась встревоженная жительница города Павлодар. Оказалось, что ее 9-летний сын, играя на улице со сверстниками надел на средний палец гайку. Когда попытки самостоятельно избавиться от нее успехом не увенчались, родительница решила обратиться к сотрудникам ДЧС.

- Спасатели, сначала успокоили малыша, затем смазали палец маслом, после чего с помощью булавки просунули между гайкой и пальцем нитку. Круговыми движениями в начале по часовой стрелке, после – против часовой стрелки круговыми движениями сняли гайку без повреждения пальца. Далее спасатели порекомендовали для снятия отека приложить холод, – сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

За проведенную безболезненную работу мама мальчика выразила благодарность спасателям, и рассказала, что ребенок играл на улице, и уже с гайкой на пальце зашел в дом. Зачем он вообще надел ее на палец, мальчик объяснить не смог. В связи с этим спасатели в очередной раз решили напомнить родителям об элементарных мерах безопасности.

- Уважаемые родители, начинается каникулярный период для детей! В связи с этим, просим проводить профилактическую беседу с детьми по соблюдению мер безопасности в быту и не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых, – отметили в пресс-службе ведомства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!