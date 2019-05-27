Школьники ушли сдавать учебники и пропали

Как оказалась, они продали свои сотовые телефоны и решили погулять по городу.

В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница - без вести пропал ее несовершеннолетний сын, который вместе с одноклассником ушли в школу сдать книги, и домой не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, передает Zakon.kz.

- В ходе проверки установлено, что накануне ученики 8 класса около 9 часов утра вышли в школу, показались там учителям и ушли через полчаса. Затем на трассе "Алматы - Термез - Ташкент" их видели очевидцы, останавливающими автомашину в сторону Шымкента, - рассказали в полиции.

Полицейские сразу же приступили к оперативным мероприятиям по поиску несовершеннолетних. Во все подразделения Департамента полиции Туркестанской области и Шымкента стражи порядка направили ориентировки.

В результате принятых мер старший оперуполномоченный Тулькубасского РОП Нурлан Омиралиев и старший участковый инспектор Местной полицейской службы Нуржан Сатпаев нашли пропавших подростков в Шымкенте и вернули их родителям живыми и здоровыми. Как оказалась, школьники продали свои сотовые телефоны и решили погулять по городу.

Родители, переживавшие за судьбу своих детей, поблагодарили полицейских за их профессиональную работу и выразили искреннюю благодарность за их оперативность, проявленную при розыске пропавших несовершеннолетних.

Полицейские Туркестанской области просят родителей не оставлять своих детей без присмотра и внимания. В случаях же пропажи детей необходимо незамедлительно обращаться за помощью в полицию по телефону 102.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!