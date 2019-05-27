В Павлодаре задержали мужчину, разыскиваемого в России за убийство

По результатам оперативно-профилактического мероприятия "Бродяга", полицейскими выявлено 361 лицо без определенного места жительства.

В Павлодаре задержали мужчину, разыскиваемого в России за совершение убийства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

Полицейскими Успенского района задержан 65-летний уголовный преступник, без определенного места, разыскиваемый МВД РФ за совершение убийства.

По результатам оперативно-профилактического мероприятия "Бродяга", полицейскими выявлено 361 лицо без определенного места жительства. Помещено в приемник-распределитель для лиц без определенного местожительства - 44 человека.

В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции ставят доставленных на криминалистический, оперативно-справочный и другие учеты. В случае, если при доставлении лиц данной категории выясняется, что некоторые имеют документы, удостоверяющие личность, а также места проживания и родственников, то с ними проводится профилактическая работа. Затем они доставляются по месту жительства и передаются родственникам.

В ходе профилактического мероприятия блюстителями правопорядка проверялись подвалы, чердаки, канализационные люки, заброшенные здания, крестьянские хозяйства, лесопосадки. За период операции сотрудниками полиции найдены три уголовных преступника, установлено местонахождение четырех без вести пропавших. В Павлодаре полицейскими задержан 31-летний мужчина без определенного места жительства, который подозревается в совершении кражи автомагнитолы из салона авто.

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