Касым-Жомарт Токаев поздравил премьера Индии с переизбранием

Президент пожелал премьер-министру Индии успехов в работе, а народу Индии – мира и процветания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Нарендре Моди в связи с его переизбранием на пост премьер-министра Индии, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Нарендру Моди с его переизбранием на пост премьер-министра республики Индия. В телеграмме Президента Казахстана убедительная победа на выборах партии "Бхаратия Джаната" названа свидетельством того, что она пользуется высоким доверием и широкой поддержкой народа Индии.

- Уверен, что благодаря вашему умелому руководству Индия достигнет новых успехов в социально-экономическом развитии и укрепит свой международный авторитет. Мы готовы углублять наше стратегическое сотрудничество во благо дружественных народов Казахстана и Индии", - говорится в приветственном послании.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру Индии успехов в работе, а народу Индии – мира и процветания.

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