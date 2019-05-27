Боялись сказать друг другу лишнее - певец Беркут об отношениях с Аишей

Порой мы боялись сказать друг другу что либо лишнее, рассказал певец.

Казахстанский певец Беркут рассказал об отношениях со своей супругой певицей Аишей до свадьбы, передает Zakon.kz.

По его словам, не все было так гладко, как сейчас.

- Самое интересное, что до женитьбы мы ссорились почти каждый день. Порой мы боялись сказать друг другу что либо лишнее, иначе мы бы вновь поругались из-за пустяка. Отношения были напряженными. Но после свадьбы - мир и согласие! Перестали ссориться вообще! Ну, бывает иногда как и в каждой семье. Но ненадолго , от силы 5-10 минут, а потом миримся. Тьфу-тьфу! Вот, живем уже 9 лет вместе, әльxамдулилляһ! Всем желаем мира и любви в каждой семье! Будьте счастливы, - написал в своем Instagram Беркут.

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