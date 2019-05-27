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Боялись сказать друг другу лишнее - певец Беркут об отношениях с Аишей

Порой мы боялись сказать друг другу что либо лишнее, рассказал певец.

Фото : Instagram/berkut_qazaqstan27 мая 2019, 16:06

Казахстанский певец Беркут рассказал об отношениях со своей супругой певицей Аишей до свадьбы, передает Zakon.kz.

По его словам, не все было так гладко, как сейчас.

- Самое интересное, что до женитьбы мы ссорились почти каждый день. Порой мы боялись сказать друг другу что либо лишнее, иначе мы бы вновь поругались из-за пустяка. Отношения были напряженными. Но после свадьбы - мир и согласие! Перестали ссориться вообще! Ну, бывает иногда как и в каждой семье. Но ненадолго , от силы 5-10 минут, а потом миримся. Тьфу-тьфу! Вот, живем уже 9 лет вместе, әльxамдулилляһ! Всем желаем мира и любви в каждой семье! Будьте счастливы, - написал в своем Instagram Беркут.

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Самое интересное, что до женитьбы мы ссорились почти каждый день. Порой мы боялись сказать друг другу что либо лишнее , иначе мы бы вновь поругались из-за пустяка )) Отношения были напряженными . Но после свадьбы - мир и согласие! ❤️ Перестали ссориться вообще! Ну, бывает иногда как и в каждой семье. Но ненадолго , от силы 5-10 минут, а потом миримся ))) Тьфу тьфу! Вот, живем уже 9 лет вместе, әльxамдулилляһ! Всем желаем мира и любви в каждой семье! Будьте счастливы! #беркутаиша #qazaqstan #бүркіт #instagram #instalike #berkutaisha #instalike #instadaily #love #fashion #travel

Публикация от БЕРКУТ | КАЗАХСТАН | NEW (@berkut_qazaqstan) 26 Май 2019 в 6:00 PDT


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