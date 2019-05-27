Авиарейс Нур-Султан-Улан-Батор откроется в начале июня
Продолжительность полета составит три часа.
Фото : RusNext.ru27 мая 2019, 16:31
Прямой авиарейс по маршруту Нур-Султан-Улан-Батор откроется в начале июня. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.
- Казахстанская авиакомпания Scat с 3 июня 2019 года запускает прямое авиасообщение по маршруту Нур-Султан - Улан-Батор, - сообщил на брифинге Смадияров.
По его словам, открытие нового международного рейса между Казахстаном и Монголией в значительной степени будет способствовать продвижению политических и торгово-экономических отношений, развитию туризма и укреплению культурно-гуманитарного обмена, углублению деловых связей между бизнес-структурами двух стран.
- Регулярные полеты будут выполняться каждый четверг и воскресенье на воздушном судне Boeing 737. Продолжительность рейса в одну сторону составит 3 часа, - отметил официальный представитель МИД.
Айша Тулеубекова , Нур-Султан
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