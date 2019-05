Казахстанка готова очаровать всех на конкурсе красоты в Китае

В июле этого года более 50 красавиц со всего мира соберутся в Чэнду (Китай), чтобы побороться за титул Miss Friendship International.

Международный конкурс Miss Friendship International-2019 состоится в Китае уже этим летом. Нашу страну на нем представит финалистка "Мисс Алматы-2018" и обладательница двух номинаций на "Miss Heritage International 2019" в Сингапуре Балнур Алимхалиева из Алматы, передает Zakon.kz.

Относительно новый международный конкурс возвращается на мировую арену. В июле этого года более 50 красавиц со всего мира соберутся в Чэнду (Китай), чтобы побороться за титул Miss Friendship International.

Организаторы уверены, что конкурс продолжит быть объединяющей людей из разных слоев общества и культур платформой, и Miss Friendship International-2019 в лучших традициях конкурсов красоты пройдет в доброжелательной обстановке. Участницы будут находится там три недели.

За это время их ждет несколько конкурсных этапов: лучший национальный костюм "Best National Costume", шоу талантов "Best in Talent", дефиле в купальниках "Miss Perfect Body", показ дизайнерской моды “Best Model”, а также благотворительный ужин, где участницы конкурса расскажут о своем социальном проекте. Собранные средства пойдут в помощь людям с ограниченными возможностями. Финал конкурса состоится 27 июля.

- Все лето пройдет в подготовке, июль - заграницей. На Miss Friendship International-2019 ожидается высокая конкуренция, будет много конкурсов, к которым я уже готовлюсь. Никаких ожиданий нет, просто буду работать больше, чтобы стать сильнее, лучше, чем на момент участия в предыдущих конкурсах, - рассказала нам Балнур.

Как пояснили в дирекции Ежегодного национального фестиваля красоты и таланта "Принц и Принцесса Казахстан", являющейся официальными представителями международного конкурса красоты в Казахстане, на Miss Friendship International-2019 будут разыграны, помимо главного титула, короны первой, второй и третьей вице-мисс. За победу полагается 10 тысяч долларов, первая вице-мисс получит 3 тысячи, вторая вице-мисс 2 тысячи и третья вице-мисс тысячу долларов.

