Онкобольная казахстанка скончалась в Индии

МИД оказывает близким покойной помощь, чтобы доставить тело в Казахстан.

Гражданка Казахстана, страдавшая онкологическим заболеванием, скончалась в Индии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.

- К сожалению, она вчера скончалась. Сейчас мы оказываем всю необходимую помощь, чтобы доставить ее тело за счет государства в Казахстан, - сообщил Смадияров.

Ранее во многих казахстанских пабликах в социальных сетях публиковались посты с просьбой о помощи от властей.

- Сейчас в Индии в больнице города Дели находится Истыбаева Диана, гражданка РК. Наша девочка очень больна, ей всего 23 года, к сожалению, медики уже не в силах ей помочь, онкология 4 степени, она лишилась руки. Она не транспортабельная, на пассажирском самолете не полетит. 20 мая мы обратились к послу РК в городе Дели, им был отправлен запрос в санавиацию РК, сегодня, 22 мая Диана с мамой и братом еще в Индии!!! Время идет на минуты, Диана просится домой, к родным! - говорилось в посте Клуба добряков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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