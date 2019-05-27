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Ратификацию Договора с Литвой о передаче осужденных лиц рассмотрели в Сенате

Целью Договора является реинтеграция осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, в общество их гражданской принадлежности.

Фото : п/служба27 мая 2019, 17:10

На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутаты рассмотрели законопроект "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера", сообщает Zakon.kz.

Договор совершен в Вильнюсе 24 апреля 2017 года.

Целью Договора является реинтеграция осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, в общество их гражданской принадлежности.

В соответствии с Договором Стороны обязуются передавать друг другу лиц, осужденных судами Сторон к лишению свободы или к которым применены принудительные меры медицинского характера, для дальнейшего отбывания наказания или прохождения лечения в государстве своего гражданства. Так как в настоящее время осужденных граждан Казахстана в Литве не имеется, и аналогично в Казахстане не отбывают наказания граждане Литвы, ратификация данного Договора носит превентивный характер.

Договором предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, и для отказа в ней.
Центральным государственным органом по данному Договору от Республики Казахстан является Генеральная прокуратура.

Документ передан на рассмотрение палаты.


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