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На 9 лет осудили замруководителя столичного департамента юстиции

Решением суда также осуждены его соучастники.

Фото : zakon.kz27 мая 2019, 17:23

Приговором Есилького районного суда Нур-Султана замруководителя столичного департамента юстиции Р. Рамазанов признан виновным и осужден к 9 годам лишения свободы за покушение на получение взятки в 22 млн тенге за снятие ареста со счетов ТОО "Астана қалалық жарық", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Решением суда также осуждены его соучастники - руководитель управления по обеспечению исполнительного производства столичного департамента юстиции Е. Даулетбаев и старший судебный исполнитель – руководитель Алматинского территориального отдела департамента юстиции столицы Г. Манапова - к 9 и 5 годам лишения свободы соответственно.

Кроме того, ранее на основании внесенного Национальным бюро по противодействию коррупции представления в рамках статьи 200 УПК РК приказом ответственного секретаря Министерства юстиции освобожден от занимаемой должности руководитель департамента юстиции М. Абилов.


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