В Атырауской области открыли сразу два Дома культуры

В торжественном открытии принял участие заместитель акима.

В Атырауской области сдали в пользование сразу два Дома культуры. Оба ДК расположены в Индерском районе, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

23 мая в населенных пунктах Есбол и Бодене Индерского района начали свою работу культурные объекты. Которые были построены ТОО "Тенгизшевройл" в рамках добровольной социально- инфраструктурной программы "Игілік". В торжественном открытии ДК приняли участие заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и главный менеджер отдела юридической поддержки Асет Курманбаев, председатель областного общественного совета Мурат Утешов, аким Индерского района Мейрим Калауи, жители села и ветераны.

– Со времен принятия независимости нашей страны Первый Президент Нурсултан Назарбаев уделяет повышенное внимание вопросам социальной защиты и улучшению благосостояния казахстанцев. Сегодняшнее мероприятие – этому прямое подтверждение. Мы выражаем благодарность компании за спонсорскую помощь в осуществлении строительства, – сказал заместитель главы региона.

В 2016 году "Тенгизшевройл" в рамках вышеназванной программы построил ДК на 400 мест в селе Индербор. В 2017 году в селе Ынтымак этой же компанией была построена школа на 120 мест.

– С 90-х годов компания ТШО в области построила 84 социально- инфраструктурных объекта. Сегодня мы стали свидетелями открытия новых очередных объектов, строительство которых продолжалось два года. В селе Бодене на 200 человек и в селе Есбол на 300 мест. Здания оснащены всей необходимой техникой, – сказал Асет Курманбаев.

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