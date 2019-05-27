Честные казахстанцы смогут наблюдать и сообщать о нарушениях властителей

Еще одна важная задача наблюдателя - замечать не только проблемы и нарушения, но и положительные практики, которые можно распространить на другие элементы системы.

В Казахстане начнет действовать программа "Честность и Добропорядочность". Инициативу лидеров "Антикоррупционной двадцатки - А20" на прошлой неделе озвучил Председатель Первого антикоррупционного медиа-центра, передает Zakon.kz.

Толеген Байгулов сообщил, что новый проект направлен на создание атмосферы взаимодействия в обществе на принципах честности, этичности, добропорядочности, нетерпимости к коррупции и необходимости усиления превентивных мер.

Подключиться к программе может любой желающий, придерживающийся вышеназванных принципов, через открытое соглашение.

Общественник добавил, что самые честные и добропорядочные получат статус "АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ!", которые будут проводить профилактическую работы в рамках 4-го направления проекта "Антикоррупционный фронт".

По словам Толегена Байгулова, "главная задача наблюдателей будет видеть, слышать и фиксировать нарушения".

- Наблюдатели всегда находятся на чеку и не вмешиваются в происходящее. Их ежедневная работа будет демонстрировать наглядно что формируется институт общественного контроля. Быть гражданским наблюдателем — значит реализовать свою естественную потребность. Другими словами, внести свою лепту в улучшение жизни граждан, - сказал Байгулов.

Наблюдение можно вести не только на избирательном участке. Есть много других сфер, которые нуждаются в гражданском контроле. К примеру, общественный порядок, получение гос-услуг, транспортные и жд перевозки, ЖКХ, строительство, судебные процессы и другие.

Даже простое присутствие наблюдателя способно менять ситуацию.

- Когда человек с некими властными полномочиями знает, что он находится под прицелом пристальных глаз, то начинает вести себя по-другому, т.е. корректно, этично, законно, - отметил Байгулов.

Еще одна важная задача наблюдателя - замечать не только проблемы и нарушения, но и положительные практики, которые можно распространить на другие элементы системы.

Например, когда полиция и суды делают самостоятельные шаги к открытости: снимают замки и тонировку со стекол, создают комфортные условия, размещают подробную информацию на сайте и даже выпускают собственные мобильные приложения.

Кто может стать наблюдателем?

Гражданский контроль над представителями власти и не только - должен быть доступен всем гражданам. Наблюдателем может стать любой человек, готовый сам инициативно вкладывать в это свои силы и время.

- Главное - Наблюдаем. Фиксируем. Обобщаем. Действуем! Так, маленькими шагами, которые доступны каждому, мы меняем общество! - подытожил общественник.

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