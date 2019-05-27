Страны ЕАЭС планируют внести изменения в договор на саммите в Нур-Султане

В рамках заседания будут рассмотрены важные вопросы актуальной деятельности и перспективы дальнейшего развития ЕАЭС.

Главы стран Евразийского экономического союзе подпишут протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе на предстоящем 29 мая саммите в столице Казахстана. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.

- В ходе заседания главы государств обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы. Будет подписан ряд международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и договор о таможенном кодексе ЕАЭС, - сообщил Смадияров.

Также, по его словам, в рамках заседания будут рассмотрены важные вопросы актуальной деятельности и перспективы дальнейшего развития ЕАЭС по реализации цифровой повестки, заслушаны доклады о реализации основных направлений международной деятельности союза за прошедший год.

- Ожидается, что в мероприятии примут участие первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, глава государства Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жеенбеков, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Предполагается, что в заседании также примут участие президент Молдовы Игорь Додон – в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комета СНГ Сергей Лебедев – в качестве почетных гостей, - добавил официальный представитель МИД.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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