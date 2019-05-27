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Врач уволена за выдачу медицинской справки в Кызылорде

Врач выдала справку по форме №083 без предварительного медицинского осмотра.

Фото : pixabay.com27 мая 2019, 17:44

В Кызылорде выявлен случай выдачи медицинской справки для получения водительского удостоверения без прохождения соответствующего осмотра, передает Zakon.kz.

Факт обнаружился в ходе инспектирования методом "Тайный покупатель", проведенного департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Кызылординской области совместно с представителями общественных объединений.

- Врач ТОО "ПрофМед" выдала услугополучателю справку по форме №083 без предварительного медицинского осмотра, получив за это от услугополучателя наличными 7500 тенге, тогда как оплата должна была произведена через кассу. В свою очередь, выдача медицинской справки гражданам без надлежащего осмотра может в дальнейшем привести к негативным дорожно-транспортным происшествиям, - сообщил руководитель управления департамента Галымжан Илькибаев
.

Как доложили в ведомстве, руководству ТОО "ПрофМед" дана соответствующая рекомендация, в результате врач, нарушившая требования стандарта государственной услуги была уволена с работы


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