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Президент Евросовета проведет встречу с руководством Казахстана - МИД

Данный визит призван придать дополнительный импульс сотрудничеству между Нур-Султаном и Брюсселем.

Фото : КиевПРАВДА27 мая 2019, 17:46

Глава Евросовета Дональд Туск в рамках визита в Нур-Султан проведет переговоры с руководством Казахстана. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает Zakon.kz.

- 31 мая Казахстан с официальным визитом посетит президент Европейского совета Дональд Туск. В рамках визита запланирована встреча с руководством страны, в ходе которых будут затронуты актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, - сообщил Смадияров.

По его словам, данный визит призван придать дополнительный импульс по развитию многопланового сотрудничества между Нур-Султаном и Брюсселем, а также подтвердить высокий уровень казахстанско-европейских отношений.

- В частности, стороны обсудят инициативу Елбасы "Три Д" о налаживании диалога трех уровней, вопросы вступления в силу и реализации соглашения о реализации партнерства и сотрудничества. Реализация данного соглашения ознаменует для обеих сторон новый этап партнерства и будет содействовать значительному расширения горизонта взаимодействия, а также открытия новых возможностей сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, - отметил Смадияров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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