Только четверть из всех оздоровительных детских лагерей допущены к работе

Сегодня санитарно-гигиеническое заключение из 219 оздоровительных организаций получили только 48.

На брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал о том, какие мероприятия проводятся санитарно-эпидемиологическими службами для организации безопасного летнего отдыха детей в детских лагерях, передает корреспондент Zakon.kz.

- В прошлом году работала 219 оздоровительных организаций. 20 организаций не получили разрешение санитарной службы, 3 приступили без разрешения, материалы в отношении них были переданы органам прокуратуры для правовой оценки данных нарушений. На сегодня разрешительный документ в виде санитарно-гигиенического заключения получили из 219, 48 оздоровительных организаций. Со всеми начальниками этих организаций мы провели работу, поставили перед ними задачу по созданию условий, - сказал он.

По его словам, в первую очередь перед собственниками таких заведений стоит задача по обеспечению безопасного питания и проживания детей.

- Первое, обеспечить безопасность питания, безопасность питьевого водоснабжения, надлежащие бытовые условия: смена белья, пользование душем. Если же это будет более 10 дней, то, естественно, это банное обслуживание и другие вопросы. Наши территориальные органы проводят там грызунно-истребительные работы, дератизационные, дезинфекционные работы. К сожалению, в южных регионах эта работа сдерживается, пока там дожди. При такой погоде по инструкции не позволительно применять. Поэтому есть задержка. Но без проведения дезинфекционных и дератизиционных работ летние оздоровительные организаций не получат разрешения, - пояснил Бекшин.

Большое внимание со стороны санврачей также уделяется набирающим популярность палаточным лагерям отдыха.

- Второе, что нами взято на контроль - это палаточные, юрточные туристические организации. Передвижные оздоровительные организации будут выходить на 1-2 дня, стационарные не более 5 дней, на 6 день они снимаются, возвращаются домой. В действующие санитарные правила внесли дополнение по размещению палаточных/юрточных организаций, по организациям питания. Либо это будет ближайшее село, либо доставка в контейнерах, чтобы сохранить тепловой режим вплоть до того, что некоторые блюда будут готовиться там же, если это не большая туристическая группа. Мы все это регламентировали. И задача взрослых людей, начальников, которые будут сопровождать детей, обеспечить именно наши требования, - указал главный санврач страны.

Он добавил, что также медики предоставили примерный перечень продуктов питания, которые необходимо брать в туристический поход. Это консервы и те продукты питания, которые не требуют специального хранения. Например, печенье, галеты, сухарики, бобовые продукты, овощи и фрукты, которые «можно помыть и употреблять».

Оксана Скибан, Нур-Султан

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