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При запуске с Плесецка в "Союз" попала молния

Пуск прошел в штатном режиме.

Фото : expert.ru27 мая 2019, 18:00

В ракету-носитель "Союз-2.1б", стартовавшую 27 мая с космодрома Плесецк, сразу после пуска ударила молния, сообщает РИА Новости.

- Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие, — сказал начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен утром с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.


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