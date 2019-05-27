Названа одна из главных угроз для младенцев Казахстана

В Казахстане показатель младенческой смертности составляет 7,9 на 1000 родившихся живыми.

Внутрибольничная инфекция является одной из ведущих причин смертности и тяжелых осложнений в детских отделениях родильных домов, перинатальных центров и детских больниц. Как с ней бороться, и насколько снижается младенческая смертность в Казахстане, рассказали на обучающей конференции для неонатологов и неонатологов-реаниматологов, организованной фондом "Аяла" в Алматы, передает Zakon.kz.

Младенческая смертность в Казахстане за последние 10 лет в динамике с снижением в два раза.

- Если сравнивать с данными стран ОЭСР, допустим с Россией и Белоруссией, то наш показатель он конечно, чуть выше. Сегодня специалисты из России говорили, что у них показатель где-то около шести. У нас же этот показатель составляет 7,9 на 1000 родившихся живыми. Если говорить о том, что каких-то 10 лет назад тот же показатель был высоким, то сейчас он снизился до 7,9 - это хорошо. Нам есть к чему стремиться. Мы снижаем младенческую смертность, - рассказала директор Научного центра педиатрии и детской хирургии, д.м.н., профессор Риза Боранбаева.

Тем не менее, по информации Конгресса неонатологов, на сегодняшний день особенно остро эта проблема стоит в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных, так как в силу незрелости и сопутствующих патологий, данная категория детей нуждается в множественных и длительных инвазивных манипуляциях, что повышает риск развития инфекций, связанных с медицинским уходом.

- Для решения этой проблемы необходимо знать способствующие факторы, меры профилактики и своевременные критерии диагностики инфекции. К сожалению, несмотря на значительное снижение смертности новорожденных за период независимости Республики Казахстан, на данный момент еще нечетко сформированы профилактические мероприятия по предупреждению внутрибольничных инфекций. Поэтому образовательные программы и обмен опытом позволят улучшить качество медицинской помощи в вышеназванной уязвимой группе населения, то есть среди новорожденных, – отметил глава Конгресса неонатологов Бектурган Карин.

На лекции и семинары в рамкахт конференции приглашены главные внештатные неонатологи областей, заместители главных врачей по неонатальной службе, заведующие и врачи отделений реанимации, патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей областных и городских перинатальных центров, детских больниц. В течение ближайших трех дней будут обсуждаться клинические протоколы по бактериальному сепсису и профилактике внутрибольничной инфекции, а также результаты конфиденциального аудита перинатальной смертности в Казахстане.

Альберт Ахметов

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