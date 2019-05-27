Подозревается в мошенничестве – в Кызылординской области задержали госслужащего

Задержанный подозревается в подстрекательстве начальника отдела областного департамента юстиции к даче взятки в сумме 5 млн тенге должностным лицам.

Задержан госслужащий, отвечающий за вопросы внутренней безопасности департамента юстиции Кызылординской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Кызылординской области проводится досудебное расследование в отношении должностного лица, ответственного за линию работы с персоналом и внутренней безопасности Департамента юстиции области.

Лицо, которое по долгу своей службы было обязано пресекать коррупционные проявления в государственном учреждении, подозревается в мошенничестве и подстрекательстве начальника отдела областного департамента юстиции к даче взятки в сумме 5 млн тенге должностным лицам ДНБПК по Кызылординской области за прекращение в отношении нее уголовного дела.

В связи с полным признанием вины с санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.

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