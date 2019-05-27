В Индерском районе Атырауской области запустили завод по производству сухих строительных смесей

Положительную оценку производству вновь запущенного объекта дал заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев.

Завод, прошедший модернизацию, обеспечил работой 82 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Над первым запуском завода работало ТОО "BIAS TECH". На заводе работали 120 человек, было произведено 125 тысяч тонн штукатурки. Однако пять лет назад из-за финансовых трудностей производство было приостановлено.

Положительную оценку производству вновь запущенного объекта дал заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев.

– Сегодня для всех нас это большая радость. Завод простоял пять лет, и вот сейчас он вновь приступил к своей прямой деятельности. Вся необходимая техника была обновлена. Постоянными рабочими местами обеспечено более 80 человек. Надеемся, что их опыт и квалификация помогут заводу набрать интенсивный темп работ. Уверен, что данное производство внесет значительный вклад в экономику Индерского района, – сказал Нурлан Таубаев.

В прошлом году в сентябре месяце “АзияКредитБанк" и акционерное общество "Fincraft Resources” заключили договор об аренде.

В связи с этим, дочернее предприятия АО "Fincraft Resources" ТОО "Актау Битум" с начала года приступило к реабилитации завода. Старая техника была обновлена. На работу были приглашены высококлассные специалисты. В результате на заводе будет производиться 120 тысяч тонн гипса.

– Комплекс по производству гипса работает в 30 километрах от производственной площадки. Здесь можно получить от 0 до 300 фракций гипса. Кроме того, завод оснащен частной железной дорогой. Все это позволяет нам доставлять качественную продукцию потребителю без каких-либо барьеров, – сказал финансовый директор предприятия "Актау Битум" Дамир Мусин.

Отметим, что завод получил финансовую поддержку от АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и БРК-Лизинг.

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