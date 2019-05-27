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Определились составы групп на чемпионат мира по хоккею 2020

Сборная Казахстана попала в группу "B".

Фото : Olympic.kz27 мая 2019, 18:46

Определились составы групп на чемпионат мира 2020 года, который пройдет в Цюрихе и Лозанне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Сборная Казахстана попала в группу "В", туда же попали сборные России, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.

В группу "А" попали Канада, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.

84-ый по счету чемпионат мира по хоккею пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в одиннадцатый раз в швейцарских городах Цюрих и Лозанна.


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