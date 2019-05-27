Разыскиваемый виновник смертельного ДТП задержан в Алматинской области

Во время расследования подозреваемый сбежал из больничной палаты и вскоре был объявлен в розыск.

Полицейские Алматинской области задержали и поместили под стражу находившегося в бегах водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

19 февраля на 36 км трассы "Алматы-Нур Султан" произошло столкновение автомашин Mazda 626 и ВАЗ-2115, в результате которой погибли два человека и еще двоих госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу. Одним из пострадавших оказался 43-летний водитель одной из автомашин, по вине которого, предварительно, произошла дорожная авария.

- Во время расследования подозреваемый сбежал из больничной палаты и вскоре был объявлен в розыск. На днях оперативники криминальной полиции установили местонахождение разыскиваемого лица и произвели его задержание. Сейчас задержанный помещен под стражу и в его отношении районным судом санкционирован "Арест" - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В областной полиции дополнили, что материалы досудебного расследования в ближайшее время направят в суд.

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