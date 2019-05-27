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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты областных акимов

По итогам встреч Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

Фото : Акорда27 мая 2019, 20:55

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева и акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Ерлан Кошанов проинформировал Главу государства об итогах социально-экономического развития региона за четыре месяца 2019 года и планах на ближайшую перспективу.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о принятых мерах по решению проблем социально уязвимых слоев населения, в том числе многодетных семей.

Кроме того, аким Карагандинской области рассказал о ходе реализации крупных инвестиционных проектов.

Президент Казахстана поручил Ерлану Кошанову увеличить приток инвестиций, обеспечить рост промышленного производства, а также ускорить темпы строительства жилья и необходимой инфраструктуры в областном центре и крупных городах.

Также Глава государства заслушал отчет Крымбека Кушербаева о достижении основных показателей Комплексного плана развития Кызылординской области до 2022 года. Аким также доложил об исполнении поручений, данных в ходе рабочего визита Президента Казахстана в регион.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность принятия эффективных мер, направленных на повышение благосостояния населения и решение экологических проблем области.

Затем Президент был проинформирован о социально-экономическом развитии Туркестанской области. Аким региона Умирзак Шукеев доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе застройки города Туркестан и возведении основных объектов социальной инфраструктуры.

По итогам встреч Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.


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