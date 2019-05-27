Объявлен творческий конкурс на создание лучших символов столицы

Каждый победитель конкурса будет награжден дипломом и денежным призом в размере 3 000 000 тенге.

В преддверии празднования Дня столицы акимат города Нур-Султан объявляет творческий конкурс на создание гимна города, лучшую песню о столице, а также лучший брендбук – логотипа и слогана столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Данный конкурс проводится в целях воспитания чувств патриотизма, создания лучших символов города, а также дальнейшего развития национального искусства и его широкой пропаганды.

Прислать свои работы могут профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные и творческие коллективы, дизайнеры, художники, а также как горожане, так и жители республики.

Конкурс проводится с 27 мая по 24 июня 2019 года. Песни могут быть написаны в любом жанре и для различного состава исполнителей.

Желающие принять участие в конкурсе должны не позднее 24 июня 2019 года представить в Управление по делам общественного развития города Нур-Султан следующие материалы:

1. Заполненную заявку.

2. Аудиозапись произведения в формате CD-дисков для предварительного отбора.

3. Эскизы брендбука (эскиз должен быть выполнен на плотном листе бумаги формата А4, А3 в цветном виде)

4. Пояснительную записку с описанием творческой работы.

Песни, направленные на конкурс, не должны быть ранее публично исполнены и должны нести в себе идеи высокой духовности, патриотизма, любви и гордости к столице республики.

Состав жюри формируется из числа известных композиторов, поэтов, художников, дизайнеров и членов оргкомитета.

Каждый победитель конкурса будет награжден дипломом и денежным призом в размере 3 000 000 тенге.

Документы принимаются по адресу: ул. Бейбітшілік, 11, кабинет № 535, тел.: 55-6719.

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