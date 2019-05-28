Казахстанские военнослужащие миротворцы выиграли марафон в Ливане

Казахстанские миротворцы не являются профессиональными спортсменами, но постоянно показывают хорошие результаты по боевой подготовке и спорту.

В городе Накура Ливанской Республики состоялся марафон на преодоление десятикилометровой дистанции по пересеченной местности, в котором приняли участие около 900 военнослужащих из 42 стран миротворческой миссии UNIFIL, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Казахстанская команда по итогам завершившегося марафона в Ливанской Республике заняла первое общекомандное место, показав лучший результат.

По результатам забега сержант Ж.Шарменов занял первое место, на втором месте сержант 3 класса Ж.Абдуваитов и на третьем месте рядовой Ж.Сарыкул.

Необходимо отметить, что хотя казахстанские миротворцы не являются профессиональными спортсменами, но постоянно показывают хорошие результаты по боевой подготовке и спорту.

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