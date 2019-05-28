Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Александр Бублик стартовал с победы на "Ролан Гаррос"

Он впервые в карьере дошел до второго круга.

Фото : ITF28 мая 2019, 06:00

Казахстанский теннисист Александр Бублик стартовал с победы в одиночном разряде "Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции), передает Vesti.kz.

В стартовом круге Бублик в четырех сетах обыграл немца Рудольфа Меллекера - 7:5, 6:7, 6:1, 7:6. Соперники провели на корте два часа и 37 минут.

В рейтинге ATP 21-летний Бублик идет на 91-м месте, а 18-летний Меллекер - на 173-м. По личным встречам со счетом 2:0 впереди казахстанец.

Отметим, что Бублик впервые в карьере играет в основной сетке "Ролан Гаррос". В предыдущие годы он завершал выступление в квалификации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты