Александр Бублик стартовал с победы на "Ролан Гаррос"
Он впервые в карьере дошел до второго круга.
Фото : ITF28 мая 2019, 06:00
Казахстанский теннисист Александр Бублик стартовал с победы в одиночном разряде "Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции), передает Vesti.kz.
В стартовом круге Бублик в четырех сетах обыграл немца Рудольфа Меллекера - 7:5, 6:7, 6:1, 7:6. Соперники провели на корте два часа и 37 минут.
В рейтинге ATP 21-летний Бублик идет на 91-м месте, а 18-летний Меллекер - на 173-м. По личным встречам со счетом 2:0 впереди казахстанец.
Отметим, что Бублик впервые в карьере играет в основной сетке "Ролан Гаррос". В предыдущие годы он завершал выступление в квалификации.
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