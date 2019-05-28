"Пошла в КСК, никакой реакции". Кто виноват в падении кирпича на женщину в Костанае

Никто не мог предугадать, что именно упадет кирпич - КСК

Стали известны подробности инцидента в Костанае, где на 40-летнюю женщину с 5 этажа упал кирпич. Она получила глубокую рану головы. Ее в крайне тяжелом состоянии без сознания доставили в больницу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Сообщается, что женщина возвращалась с работы домой.

В КСК утверждают, что все случилось из-за непогоды - сильный ветер повредил один из балконов жилого дома. Удар был такой силы, что строительный камень разбился на три части.

- Проведен весь комплекс диагностических мероприятий, включая КТ-исследования. Выставлен диагноз: острая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, открытый линейный перелом основания затылочной и теменной кости. На данный момент состояние женщины стабильное, с положительной динамикой, она в сознании, контактна, - сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

Пациентку в ближайшее время из реанимации переведут в травматологическое отделение. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет ясно, привлекут ли к ответственности коммунальные службы, которые должны были следить за состоянием дома.

Сам же председатель местного КСК от комментариев отказался. Версию произошедшего рассказала его представитель.

- Никто не мог предугадать, что именно упадет кирпич. Так как был очень сильный ветер, и этому послужило дерево. Дерево наклонилось на сам балкон. Ну и, получается, столкнуло именно этот кирпич. Сам дом находится на песочной кладке. Он с самой постройки так образован был, - рассказала представитель КСК Гита Коканова.

Как выяснилось, это не первый подобный случай в этом доме.

- На моих глазах был случай, когда женщина только прошла и сверху с этой торцевой стены ее задел кирпич. Женщине стало плохо. Она стала, как белое полотно. После этого случая я пошла в КСК, написала заявление. Никакой реакции. Я во второй раз пошла туда, сказала: почему вы не реагируете на мои заявления. Тяжело что ли заказать "вышку" и заделать эти кирпичи, чтобы они людям на голову не падали. Они сказали, что это только мне надо, - рассказала жительница дома Наталья Климова.

Несмотря на всю серьезность угрозы, проблему не решили, и она чуть не привела к трагедии. Теперь уже правоохранительные органы выясняют, как могло произойти это ЧП.

- Отрабатываются две версии: возможность недоброкачественного строительства жилого дома, в результате чего произошло падение кирпичей, либо будет проверена версия о некачественном обслуживании прилежащих рядом деревьев и обслуживающей компании, которая своевременно должна была проводить подрезку деревьев, - сообщил замначальника южного отдела полиции управления полиции Костаная Сергей Бугай.

Пока же дело заведено по статье "Недоброкачественное строительство".

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